Six individus arrêtés lors d’une opération antiterroriste à Dar Bouazza et Chefchaouen

Six personnes ont été arrêtées lors d'une opération terroriste, tôt ce vendredi 25 octobre, entre Casablanca, Dar Bouazza et Chefchaouen. / Ph. Twitter 2M

Une opération antiterroriste a été menée tôt ce matin à Casablanca, Dar Bouazza et Chefchaouen par les forces d’intervention du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ). Le niveau de dangerosité est «élevé», a indiqué une source sécuritaire auprès de la chaîne 2M.

URGENT

Opération antiterroriste en cours à #Casablanca menée par forces d'intervention du #BCIJ.

Niveau de dangerosité "élevé", selon source sécuritaire.

Ici à Dar Bouazza en ce moment

Deux suspects ont été appréhendés à Dar Bouazza. Ils sont âgés de 26 et 27 ans. Ils avaient loué une villa samedi dernier, selon le journaliste de 2M sur place. Le BCIJ a saisi un important arsenal, notamment des couteaux de boucher, un fusil et deux drapeaux à l’effigie du groupe terroriste «Etat islamique».

#Démantèlement

Impressionnant arsenal saisi au cours de la 1ère intervention des forces du #BCIJ dans une villa à #DarBouazza. Les 2 terroristes présumés qui y ont été neutralisés sont âgés de 26 et 27 ans. Ils ont loué l'endroit samedi dernier selon journaliste de 2M sur place

Tôt ce matin également, les éléments d’intervention du BCIJ sont intervenus à Chefchaouen dans le quartier Lalla Zahra. Des tirs ont été entendus avant que deux suspects ne soient maîtrisés, d’après un journaliste de 2M sur place.

De plus, au cours de deux autres interventions à Douar Benaabid et à Douar Karia, deux autres suspects ont été neutralisés. L'un deux serait âgé de vingt ans. D’après la chaîne, il vit au sein d’une famille de six personnes qui s’était installée à Douar Karia il y a 2 mois.

Au total, six individus ont été arrêtés lors de cette opération antiterroriste menée simultanément à Chefchaouen et dans trois quartiers de Dar Bouazza. 2M précise que les forces du BCIJ ont dû faire usage de leurs armes à feu pour procéder à ce démantèlement.