Europa League: Saïss, Idrissi et Amallah buteurs

La troisième journée de la phase de groupes de l'Europa League s'est joué aujourd'hui. Petit tour d'horizon du côté des joueurs marocains.

Dans le groupe A, le FC Seville de Yassine Bounou et Munir Haddadi recevait le F91 Dudelange qui compte plus de quatre joueurs d'origine marocaine dont Bouchouari qui a joué 90 minutes. Bounou et ses coéquipiers marquent 3 buts sans en encaisser, dont une réalisation de Munir Haddadi. Ils se classent premier du groupe avec 9 points pris sur 9. Un sans faute!

? ¡¡FINAL EN NERVIÓN!! ➕ 3⃣



Los dos goles del Mudo y el de @Munirhaddadi nos dan la victoria en una nueva noche europea en el Ramón Sánchez-Pizjuán. ¡Vamos, equipo! ⚪️?#UEL #vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/uxjW3FcX4B — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 24, 2019

Fayçal Fajr et le Getafe recevaient les Suisses de Basel dans le groupe C. Petite victoire des visiteurs qui leur permet de passer premier avec 7 points, devant le Getafe 6 points. Fajr a joué 90 minutes et a réussi 90% de ses passes.

Dans le groupe K, le Slovan Bratislava de Moha Rhassala recevait le Wolverhampton Wanderers de Romain Saïss. Les Wolves marquent deux buts dont un via Saïss qui a joué toute la rencontre. C'est pourtant le SKSB qui ouvre la marque en début de rencontre mais ce ne sera pas suffisant. Rhassala a également joué le match complet et à tiré une fois. Avec cette victoire, les Anglais sont deuxième au classement avec 6 points, suivi par les Slovaques, 4 points.

Le PSV Eindhoven de Mohamed Ihattaren a été tenu en échec à domicile par le LASK Linz autrichien. Aucun but marqué dans cette rencontre, malgré deux tirs du néerlando-marocain. Le PSV garde la tête du groupe D avec 7 points.

Selim Amallah et Mehdi Carcela ont joué titulaire ce soir avec le Standard de Liège pour la réception de l'Eintracht Frankfurt. Les Belges s'inclinent 2-1 sur la pelouse de l'Eintracht avec un but de Amallah. Les Allemands prennent la deuxième place du groupe F, aux dépens du Standard.

Full Time | Eintracht Frankfurt vs. Standard de Liège: 2-1



⚽ 28’ : 1-0 Abraham

⚽ 73’ : 2-0 Hinteregger

⚽ 82' : 2-1 Amallah#SGESTA #UEL pic.twitter.com/UQYkami1Nu — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 24, 2019

Dans le groupe L, l'AZ Alkmaar s'est promené sur sa pelouse devant le FC Astana. L'AZA marque six buts, sans en encaisser. Oussama Idrissi marque en toute fin de rencontre. Avec cette large victoire, les Néerlandais montent sur la deuxième marche du podium avec 5 points, juste derrière Manchester United, 7 points.