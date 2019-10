Province d'Al Hoceima : Plus de 12 MDH pour le projet de restauration de Kelaat Arbaa Taourirt

Une enveloppe budgétaire de plus de 12 millions de dirhams (MDH) a été allouée au projet de restauration et de réhabilitation du site historique de Kelaat Arbaa Taourirt, relevant de la province d'Al Hoceima, a indiqué le conservateur régional du patrimoine de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Larbi Mesbahi.

Ce projet, qui vient en réponse aux demandes des habitants de la région ainsi que de nombre d'acteurs culturels et de la société civile au sein de la province, s'inscrit dans le cadre du programme de développement Al Hoceima Manarat Al Moutawassit, a précisé M. Mesbahi dans une déclaration à la MAP.

Les travaux de restauration et de réhabilitation de ce site historique ont débuté en juin et se poursuivront jusqu'en mars 2020, afin de permettre à Kelaat Arbaa Taourirt de jouer son rôle social, tout en contribuant au développement de la région, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, cette opération vise à conserver ce site historique, dont la construction remonte aux années quarante, et lui redonner vie compte tenu des différents rôles qu'il a joué dans les domaines administratif, culturel et social.

Pour M. Mesbahi, le projet repose sur la restauration de ce monument historique et la résolution de l'ensemble des problèmes auxquels il a fait face, dont les effondrements et les fissures, et ce en le réhabilitant selon les méthodes d'intervention adoptées pour la restauration et la réhabilitation du patrimoine architectural et archéologique en général.

Le but est de faire de ce site, après l'achèvement des travaux de restauration et de réhabilitation, une destination touristique et culturelle par excellence, ce qui permettra de promouvoir le tourisme rural et contribuera à faire connaitre le patrimoine culturel et historique, ainsi que les potentialités de la région de Arbaa Taourirt à tous les niveaux.