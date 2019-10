Maroc : Le mémorial de l'Holocauste n'a pas été détruit, selon un observatoire anti-Israël [Désintox]

«Les médias mentent : Le mémorial de l'Holocauste n’a été détruit que partiellement par les autorités.» Ce sont les mots d’Ahmed Ouihmane, président du bureau exécutif de l’Observatoire marocain pour la lutte contre la normalisation avec Israël, qui s'est transformé en journaliste d'investigation le temps d'une journée.

Avec Aziz Hennaoui, qui occupe le poste de secrétaire général de la même organisation, se sont en effet déplacés à Ait Faska, samedi 19 octobre dernier. C’est dans cette petite commune rurale de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Safi, où Oliver Bienowski, Allemand à la tête de l’organisation PixelHelper, a tenté de construire un mémorial de l’Holocauste avant que ce dernier ne soit détruit par les autorités en août dernier.

Une «enquête» sur le terrain ?!

Les deux militants anti-normalisation avec Israël ont voulu s’«assurer» que l’édifice, une réplique du mémorial aux juifs d'Europe à Berlin, a «bel et bien été détruit». Le tout filmé via un smartphone, on voit Ahmed Ouihmane fustiger les autorités marocaines et la presse, regrettant que cette dernière ait annoncé un peu trop vite la démolition du mémorial.

Pointant du doigt la tour noir construite par PixelHelper bien avant le mémorial, Ahmed Ouihmane crie au scandale : «tout n’a pas été finalement détruit». Evoquant le nom d'André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI et celui de Serge Berdugo, Président de la Communauté Juive au Maroc pour les associer à Oliver Bienowski, il fustige sans discernement, le sionisme, les «signes de franc-maçonnerie et la promotion de l’homosexualité» de ce mémorial.

La figure de proue de l’Observatoire marocain de lutte contre la normalisation avec Israël dénonce aussi l’«occupation illégale de terres marocaines», et voit dans la présence de l’ONG PixelHelper une sorte d’«invasion nouvelle du Maroc». Il va même jusqu’à mettre en lien le mémorial de l’Holocauste avec la bande criminelle s’activant dans la falsification de documents officiels au profit d’Israéliens, récemment neutralisée par la police marocaine. «Ils se préparent pour envahir le Maroc comme ils ont fait avec la Palestine», met-il en garde avec de menacer de «saisir le Parlement» marocain. Car, pour Ahmed Ouihmane, le fait que «la tour» et la boulangerie n’aient pas été détruits constitue une «défiance pour la volonté politique et une atteinte la souveraineté nationale». «Le Maroc dispose-t-il de la souveraineté ou non ? Telle est la question», conclut-il.

Une information qui fait les choux gras de la presse

Un communiqué de son association, venu accompagner la vidéo et grossir davantage cette information, dénoncera quant à lui «le maintien de parties du mémorial, de la Grande Tour avec ses signes maçonniques et du four adjacent à l’image des "fours à gaz nazis" utilisés par le propriétaire pour préparer du pain avec des symboles maçonniques et le distribuer aux villages voisins».

Les déclarations du président de l’Observatoire, tout comme le communiqué, n’ont pas laissé indifférents certains médias et même un mouvement politique. D’ailleurs, dès mercredi, le site du Mouvement unicité et réforme (MUR), proche du PJD, a été le premier à relayer l’information, telle quelle, saluant la révélation de l'Observatoire «dans le cadre de ses opérations de surveillance effectuées sur le terrain».

L'information est ensuite reprise, à l’international, par le très respecté journal Al Quds Al Arabi, qui n’oublie pas, mercredi soir, de mentionner la lettre envoyée par le président de PixelHelper au roi Mohammed VI. Ce jeudi, plusieurs médias arabophones lui emboitent le pas, à l’instar d’Alyaoum 24, Noon Press ou encore Howya Press. Aucun des journalistes n'a cherché à vérifier ce que ladite tour symbolise pour Oliver Bienowski et son organisation, ni si sa situation irrégulière au Maroc est avérée, comme cela a été évoqué dans le communiqué de l’Observatoire.

La boulangerie détruite et la tour est une réplique de… Orthanc

Contacté par Yabiladi ce jeudi, Oliver Bienowski rappelle que la «boulangerie a également été démolie par les autorités et ne fonctionne plus». L’occasion pour lui d’affirmer que son organisation tient à «créer un lieu de recueil pour les juifs décédés soit pendant l'holocauste ou dans les camps de travaux forcés de Bouarfa et d’autres villes marocaines».

«Mais vu que les autorités ne veulent pas répondre à nos sollicitations, nous allons essayer de chercher un endroit à Betz, en France, pour ouvrir un Mémorial des morts juifs au Sahara / Maroc pendant la Shoah par le régime de Vichy.» Oliver Bienowski

Quant à l'étonnante tour qui reste à Ait Faska, le fondateur de PixelHelper assure qu’elle est liée à la célèbre Saga «Lord of the Rings» (Le Seigneur des Anneaux). «Elle n’a rien à voir avec notre mémorial de l'Holocauste. Si vous recherchez le nom Orthanc, vous allez voir la ressemblance», affirme-t-il. Une clarification qui ne manquera pas de décevoir les militants anti-normalisation avec Israël, qui en appelant à la destruction de ce symbole de la pop culture risquent de s’attirer les foudres des fans du «Seigneur des Anneaux».

La tour de PixelHelper à Ait Faska comparée à des représentations de la Tour Orthanc de «Lord of the Rings». / Ph. DR