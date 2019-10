Dakhla accueille les travaux du Forum d'affaires Maroc-France

Les travaux du Forum d'affaires Maroc-France se sont ouverts, jeudi à Dakhla, avec la participation de plus de 400 opérateurs économiques marocains, français et africains.

Placé sous le patronage du roi Mohammed VI, cet événement d'envergure, organisée par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et plusieurs acteurs économiques, vise à créer un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques marocains et français ; valoriser le potentiel de la région de Dakhla Oued-Eddahab comme point d'entrée et hub vers l’Afrique ; et présenter les opportunités d’investissements aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement dans la région.

Le Forum d'affaires Maroc-France permet également de rencontrer les principaux opérateurs économiques de la région ainsi que les acteurs institutionnels, et de s’informer des opportunités d’investissements et d'affaires engagées dans le cadre du Plan de développement régional et du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud du Royaume visant à développer les atouts économiques de la région.

Cet événement, qui connaîtra la participation de 188 investisseurs, 145 sociétés marocaines et 140 entreprises françaises, comprendra plusieurs panels sectoriels (la pêche et produits de la mer, la transformation halieutique, le tourisme, le transport et logistique, la santé et le commerce) et des rencontres B to B.

Des visites de terrain sont également organisées pour présenter les grands projets d’investissement dans la région tels que le port Dakhla Atlantique, le centre de formation de la Fondation Phosboucraa Dakhla Learning Center et des sites aquacoles.