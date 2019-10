France : Le procureur de la République saisi par le CSA après le discours islamophobe d’Éric Zemmour

Éric Zemmour à nouveau dans le viseur des autorités. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France a décidé, «en raison de la gravité de ces propos» et en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, de transmettre au procureur de la République les «éléments en sa possession» pouvant nourrir l’enquête à l’encontre d’Éric Zemmour, indique l’Agence France-Presse (AFP).

Le polémiste et essayiste est poursuivi pour «injures publiques» et «provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence» à la suite de la diffusion intégrale et en direct, le 28 septembre, d’un discours sur LCI lors de la «Convention de la droite».

Dans ce même communiqué, le CSA a «fermement mis en garde» la chaîne d’information du groupe TF1 pour son choix de diffuser le discours, lui rappelant qu’elle doit veiller à respecter ses obligations en matière de propos discriminatoires. La chaîne avait fini par reconnaître une «erreur d’appréciation».

L’AFP rappelle que dans l’échelle des actions auxquelles peut recourir le CSA, la mise en garde, qui ne constitue pas une sanction, est une des plus basses.

Mercredi soir sur CNews, dans l’émission quotidienne «Face à l’info» où il officie en tant qu’éditorialiste, Éric Zemmour a de nouveau suscité la polémique en déclarant, lors d’un débat avec François Puponi, ancien maire de Sarcelles et député dans le Val-d’Oise : «Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans, et même certains juifs. Eh bien, moi, je suis aujourd’hui du côté du général Bugeaud. C’est ça être Français !»