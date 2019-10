Sahara : La MINURSO veut construite un héliport à Tifariti

La MINURSO a lancé, du 17 octobre et jusqu’au 7 novembre, un appel d’intérêt pour la construction d’un héliport sur son team site de Tifariti au Sahara.

Ce projet initié est à même de permettre à la mission onusienne un meilleur contrôle aérien des mouvements des éléments armés du Polisario et des civiles, dans la zone tampon.

Pour rappel, dans son rapport d’avril 2018, le secrétaire général de l’ONU avait déploré l'incapacité de la MINURSO à surveiller le cessez-le-feu et les mouvements, surtout à l'Est du mur de sécurité. Et de reconnaitre que «les patrouilles terrestres à l’Est du mur des Sables ont une portée limitée le jour et ne sont pas menées la nuit» et que «les convois logistiques sont vulnérables et tributaires de la reconnaissance aérienne préalable des itinéraires».

Dans le même document, Antonio Guterres avait réitéré sa demande de doter la mission onusienne de trois hélicoptères supplémentaires à dessein de renforcer les capacités aériennes de la MINURSO pendant le jour.

Cet appel à manifestation d’intérêt lancé le 17 octobre pour la construction d’un héliport intervient dans un contexte favorable pour la mission de l'ONU au Sahara, ses finances étant plutôt au vert. En effet, en juillet dernier, la Cinquième commission de l’Assemblée générale des Nations unies avait approuvé une augmentation du budget de la MINURSO.