Libertés individuelles : Ahmed Raissouni persiste et signe, le MUR poursuit son ouverture

Ahmed Raissouni persiste et signe. Il assume pleinement ses accusations proférées la semaine dernière contre les femmes signataires du manifeste «Hors la loi» et plus largement les militants pour les libertés individuelles.

«Tout ce que j'ai écrit dans cet article est équilibré et calculé et conforme à la charia, et il n'y a rien d'incontinent ou d’égaré comme l’ont indiqué certains sites» d’information, explique le religieux dans une interview publiée par alyaoum24.

«Je suis heureux et fier et je remercie Dieu pour chaque mot que j'ai écrit dans l'article.» Ahmed Raissouni

Nullement impressionné par la vague d’indignation qu’il a suscitée, le président de l’Union internationale des oulémas musulmans affirme qu’il a «reçu les critiques, la calomnie et la déformation (de ses propos) avec une extrême satisfaction. Cela confirme que l’article a atteint les gens au cœur. Ce qui explique leur réaction hystérique».

Raissouni affirme que son texte a été, en revanche, bien accueilli dans certains milieux, évoquant «une vague de louanges, d'admiration et de soutien à [son] article».

Le MUR poursuit sa timide ouverture sur les libertés individuelles

Ahmed Raissouni estime que les appels à l’abrogation de lois pénalisant l’avortement et les relations sexuelles consentis entre adultes ne sont pas «une priorité» pour lui. Et de renvoyer la balle dans le camp du «législateur». Celui-ci, ajoute-il, «a ses propres et petits calculs politiques (…) Moi, je puise mes positions dans la charia. Je défends mon point de vue et je défends la liberté et je résiste aux pressions subversives émanant de l'intérieur comme de l'extérieur (…) J'ai vigoureusement défendu les véritables libertés individuelles que les promoteurs de la pornographie veulent déformer et effacer».

Et d’enchainer en fermant la porte aux campagnes en faveur des libertés individuelles au Maroc. «Ces questions ne doivent pas faire l’objet de compromis», a-t-il conclu. Dans son article publié la semaine dernière sur son site, Raissouni a traité les signataires du manifeste «Hors la loi» et les militantes pour les libertés individuelles «de femmes sans morale».

La position radicale du religieux sur ce sujet ne semble pas entamer la détermination du Mouvement Unicité et Reforme de poursuivre sa timide «ouverture» sur les défenseurs des libertés individuelles. Le site de l’organisation fait d'ailleurs la promotion d’une conférence, organisée demain à Rabat, avec la participation de M’Hamed El Hilali, à la fois membre du MUR et du PJD.

Aberrahim Chikhi, président du Mouvement, a en effet déclaré le 11 octobre que «lorsqu’un groupe appelle à modifier la loi, nous ne le considérons pas comme une menace mais il exerce sa liberté individuelle dans le cadre de la constitution et la loi. Souvent le discours religieux et islamiste entre en confrontation directe avec ces appels et pourtant nombre de ces appels sont vrais et réels et il convient de les écouter et les examiner».