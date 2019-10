Ligue des champions : Ziyech et Hakimi perdent avec leurs clubs

La troisième journée de la phase de groupes de la ligue des champions s'achevait aujoud'hui. Ziyech et Hakimi ont perdu avec leurs clubs respectifs.

Dans le groupe H, l'Ajax Amsterdam s'est incliné sur le score d'un but à zéro face à Chelsea. L'unique but de la rencontre est signé Batshuayi. L'Ajax ouvre la marque à la 35è minute via Promes mais le but est signalé hors-jeu après avoir consulté la VAR. Hakim Ziyech a joué le match complet et a tiré à trois reprises. Noussair Mazraoui, quant à lui, n'est pas entré en jeu. Malgré cette défaite, les Néerlandais gardent la tête du groupe H avec 6 points.

40. Opnieuw een grote kans voor Ajax! Een mooie aanval via Ziyech en Van de Beek komt uit bij Promes, die niet tot een goede doelpoging komt. #UCL #ajache pic.twitter.com/xbtVK7JRzl — AFC Ajax (@AFCAjax) October 23, 2019

Dans le groupe F, Dortmund était à Milan pour affronter l'Inter. Les Allemands ont encaissé deux buts : Martinez à la 22è minute de jeu et Candevra en toute fin de rencontre (89'). Achraf Hakimi, titulaire ce soir, a réussi 85% de ses passes. Avec cette victoire, l'Inter se classe deuxième avec 4 points, juste derrière le Barça, 7 points. Le BVB est quant à lui troisième avec 4 points.

Le Benfica Lisbonne s'est imposé à domicile contre l'Olympique Lyonnais, mais sans Adel Taarabt qui n'est pas entré en jeu. Les buts de la rencontre sont signés Silva et Pizzi pour le Benfica et Depay pour l'OL. Cette victoire permet aux Portugais de souffler puisqu'ils enregistrent leur première victoire en trois matchs. Ils sont dernier du groupe avec 3 points.