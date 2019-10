Maroc : Les Semaines du film européen reviennent pour une 27e édition

Succès plébiscité depuis leur création en 1991, les Semaines du film européen reviennent du 11 novembre au 3 décembre à Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat. Cette année, le rendez-vous propose une programmation de huit longs-métrages sélectionnés et/ou primés dans les festivals cinématographiques internationaux les plus prestigieux, rapporte un communiqué de la Délégation de l’Union européenne au Maroc. Il s’agit aussi de trois courts–métrages du sud de la Méditerranée.

«Si nos Semaines du film européen ont su attirer de plus en plus de spectateurs à Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger, c'est en raison de l'exigence de qualité qui a toujours guidé notre volonté de présenter chaque année le meilleur du cinéma européen», déclare Claudia Wiedey, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, citée par le communiqué.

En ouverture, Catherine Deneuve enchantera les spectateurs dans «La Vérité» de Hirokazu Kore-Eda, présenté au dernier festival de Venise. Il s’agit également de «Sorry we missed you» ayant conquis le public du festival de Cannes, où il a été présenté en mai dernier, du film «Le Traître» de Marco Bellocchio, choisi par l’Italie pour la représenter aux Oscars et du film «Adults in the room» du légendaire Costa Gavras.

Le chef-d’œuvre «El Reino» ayant raflé pas moins de 7 statuettes à la dernière cérémonie des Goya en Espagne, le film danois «The Guilty», la co-production suédoise «A White, White Day» et le film «Benni», lauréat du prix Alfred Bauer au dernier festival de Berlin, feront aussi partie de la sélection.