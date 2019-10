Libye : Un groupe de migrants marocains sera rapatrié après son appel de détresse

L’appel lancé cette semaine par un groupe de migrants marocains bloqués depuis plusieurs semaines dans un centre pour migrants à Tripoli, affilié au service de lutte contre l’immigration irrégulière du gouvernement libyen, a été entendu.

«D’après nos informations, ces Marocains seront rapatriés dans leur pays sur trois vagues. Ils seront transférés de la Libye vers la Tunisie puis de la Tunisie vers le Maroc», nous déclare ce mercredi Jaouad Elkheni, président du Forum marocain pour la démocratie et les droits de l'Homme.

Le responsable du forum a expliqué que ces personnes cherchaient à rejoindre l'Europe par les côtes libyennes avant de se retrouver «coincées dans le centre de Tripoli, dans une situation illégale et des conditions difficiles». Il a souligné que ces jeunes «souhaitent tous retourner au Maroc, compte tenu de la situation en Libye».

Jaouad Elkheni nous rappelle aussi l’appel, lancé par ces jeunes et relayé hier par son association. Un communiqué où une trentaine de jeunes marocains appellent le Maroc à «accélérer les procédures afin qu’ils puissent obtenir leurs documents administratifs». «Certains ont perdu leur carte d'identité nationale en mer, d'autres n’avaient pas de passeports ou n'avaient aucun document. Ils en ont besoin pour regagner le Maroc, et cela se fait au niveau de l’ambassade du Maroc en Tunisie», a-t-il ajouté.

Une situation déplorable au centre pour migrants à Tripoli

Une source informée, contactée par Yabiladi ce mercredi, a confirmé la mobilisation des autorités marocaines pour rapatrier ces ressortissants marocains. L’occasion de rappeler que la collaboration entre la Direction des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE (MAECAMRE) et l’ambassade du Maroc en Tunisie permettra cette opération.

Le forum a déjà publié un communiqué appelant le gouvernement marocain à intervenir en urgence auprès du ministère libyen de l'Intérieur et des responsables du centre pour les migrants de Tripoli afin de rapatrier ses ressortissants. L’association a exhorté les responsables marocains de «mettre fin au calvaire où ces Marocains vivent, après l’échec de leur projet de se rendre en Europe de manière irrégulière depuis les côtes libyennes».

Elle a, en effet, évoqué le fait qu’ils «ne disposent pas d’hébergement adéquat, de nourritures ou de vêtements, en plus de la surpopulation des chambres» dans ledit centre et leurs «conditions psychologiques difficiles». L’occasion aussi de rappeler les exemples de plusieurs pays arabes qui s’activent pour rapatrier leurs ressortissants en Libye en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

A rappeler qu’en juillet dernier, sept Marocains ont été tués, huit blessés et trois autres portés disparus dans une frappe aérienne ayant touché un centre de migrants à Tajoura (11 km à l'est de Tripoli). Un dispositif avait été mis en place par les autorités pour rapatrier les corps des victimes et les blessés marocains.