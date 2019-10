Maroc : Al Adl Wal Ihsane dresse un tableau noir de la situation du royaume

A l’issue de la 23e session de son cercle politique, tenue samedi et dimanche, le mouvement Al Adl Wal Ihsane a publié ce mercredi son rapport 2019. Un document qui se penche sur la situation politique et sociale et les droits de l’Homme au Maroc pour la période allant de novembre 2018 à octobre 2019.

Le rapport commence par dénoncer la gestion «unilatérale par le Makhzen» de la question du Sahara. Pour le mouvement, l’Etat serait «incapable de faire une percée politique sur ce dossier» ou de convaincre la communauté internationale de son offre pour une solution finale au différend. Les disciples de Mohamed Abbadi passent aussi en revue plusieurs questions avant de critiquer «l'affaiblissement des institutions et de l'opposition» qui entrave, selon eux, «le cours du changement».

Le rapport s’attarde, toujours dans son volet politique, sur le verdict de la Cour d’appel de Casablanca, confirmant les peines prononcées contre les leaders du Hirak du Rif. Une affaire «caractérisée par de nombreuses violations, allant des motifs de l’arrestation au verdict, en passant par les étapes du procès». Le rapport critique aussi les transferts des détenus vers 11 prisons, ce qui a «aggravé leurs souffrances et celles de leurs familles». Le dossier des enseignants contractuels a aussi été abordé, le document rappelant le décès du père d’une enseignante à cause d’une intervention musclée des forces de l’ordre.

Pour les disciples de Mohamed Abbadi, «l’État a non seulement confisqué le droit de manifester pacifiquement, mais aussi le droit d’exploiter des logements». L’occasion pour eux de dénoncer la mise sous scellés des domiciles des membres du mouvement dans plusieurs villes. «L’État a également compromis la protection de ces maisons qui ont été volées, endommagées et vandalisées», regrettent-ils.

La situation économique et l’échec du modèle de développement

Sur le plan économique, le rapport dénonce le recours excessif à l’endettement, parallèlement au monopole sur les richesses. «En l'absence de formulation et de mise en œuvre de véritables politiques de développement génératrices de richesse et de relance de la croissance, l'État a tendance à emprunter pour faire face aux besoins de financement du trésor, principalement le service de la dette. À la fin de 2018, la dette publique totale s’est élevée à 900 milliards de dirhams (95 milliards de dollars), soit 81,4% du PIB, faisant de cette année économique une année de dette par excellence», dénonce le rapport.

Pour Al Adal Wal Ihsane, ce recours impacte les classes pauvres et moyennes qui doivent «supporter le fardeau du remboursement en acceptant les politiques d'austérité».

«Face aux coûts élevés de la dette (…) et au lieu de recourir à une réforme fiscale réelle et profonde visant à instaurer un système viable et juste, l'État a augmenté les niveaux d'imposition, en élargissant l'assiette fiscale, en réduisant la masse salariale et en multipliant ses atteintes aux privilèges sociaux dans la fonction publique, tout en pratiquant sa politique de marginalisation des groupes vulnérables.» Al Adal Wal Ihsane

Pour la Jamaâ, «l'échec du modèle de développement est le résultat des choix impopulaires d'un État qui n'a pas mis en œuvre des réformes économiques et financières nécessaires à un décollage du développement». Un décollage qui doit permettre de «générer et distribuer la richesse de manière équitable».

Drame de Moulay Bousselham, Huelva Gate et Hajar Raissouni

Sur le plan des droits de l’Homme, le rapport réserve une bonne partie aux femmes marocaines. Passant en revue la mort de Hayat Belkacem, le drame de Moulay Bousselham, les accidents de circulation où des femmes ont perdu la vie ou encore les drames des femmes porteuses de marchandises à Ceuta, le rapport s’indigne face à ces «tragédies multidimensionnelles qui assombrissent la réalité des femmes actives».

Une catégorie «qui doit aider la famille à travailler dans des conditions inhumaines, avec des salaires maigres, des discriminations, des horaires de travail illégaux et inappropriés, de l’exploitation économique et du harcèlement sexuel», poursuit-on. Al Adl Wal Ihsane n’oublie pas de citer l’affaire Huelva Gate, rappelant le calvaire de ces femmes, ainsi que l’affaire Hajar Raissouni, «victime de la presse de diffamation».

En conclusion, le rapport évoque une «dégradation complète des droits de l’homme» qui fait «écho à un système politique qui exerce son oppression et sa tyrannie en faisant taire les voix libres et les opinions divergentes». «Nous soulignons que la priorité dans notre lutte contre le despotisme commence par la réalisation des droits civils et politiques qui créeront l’atmosphère d’une ruée sociale qui construira l’avenir du nouveau Maroc, un Maroc qui accueille tout son peuple sur la base de l’égalité des droits et des devoirs», écrit-on.

Et de dénoncer «le blocage politique et la crise sociale dans notre pays à la suite d'un régime autoritaire qui monopolise la richesse, décide de façon unilatérale, échoue dans ses projets, viole les droits, protège la corruption et altère la stabilité du pays et la sécurité de ses citoyens».