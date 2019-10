Hirak : La vie de Rabii Ablak, otage de déclarations et de leur contraire

Depuis des jours, les préoccupations sur la vie de Rabii Ablak s’expriment au Maroc et à l’étranger, après que le détenu a dépassé les 40 jours de grève de la faim selon sa famille. Mardi soir, c’est Reporters sans frontières (RSF) qui a lancé une énième alerte : l’ONG se dit «préoccupée par l’état de santé du journaliste citoyen» et appelle les autorités marocaines à «le libérer dans les plus brefs délais».

Condamné en juin 2018 à cinq ans de réclusion, confirmés en appel, Rabii Ablak est accusé de «diffusion de fausses informations» et d’«usurpation de la profession de journaliste». Il dénonce un procès à caractère politique. Il a mené plusieurs grèves de la faim mais aussi de l’eau, dépassant parfois les 30 jours, pour exiger sa libération. Alors que RSF s’aligne sur les inquiétudes de la famille du détenu et qu’elle déplore que la santé du journaliste «se détériore dans sa cellule de la prison locale de Tanger 2», l’administration pénitentiaire tient un autre discours.

Avant même de réagir à RSF, elle a rejeté les informations relayées par le frère du détenu, qui suit quotidiennement le cas du journaliste, à distance. Le 19 octobre dernier, celle-ci a dit contester la version de faits des proches et a indiqué que le concerné «n’a jamais déposé de préavis de grève de la faim». Pour la direction de la prison de Tanger 2, l’activité quotidienne de Rabii Ablak «prouve bien que son état de santé est normal».

Sauf que trois jours plus tard, Abdellatif Ablak a affirmé que dans une communication téléphonique avec son frère, ce dernier «défie la direction de la prison de prouver qu’[il] se nourrit quotidiennement et de manière régulière». Selon lui, l’administration pénitentiaire est non seulement dans le déni, mais elle néglige aussi l’état critique du journaliste, qui ne bénéficie par de visite médicale quotidienne, étant en grève de la faim.

Tiraillements sur la prise en charge médicale de Rabii Ablak

«A l’exception du jeudi 17 octobre, le médecin m’a rendu visite pour me rappeler un rendez-vous avec l’ophtalmologiste et je lui ai dit que cela n’était plus prioritaire dans ma situation actuelle», indique Rabii Ablak, cité par son frère. «Ensuite, j’ai été surpris de recevoir dimanche le médecin chargé des prisons auprès du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), qui a été consterné par mon état de santé et a exprimé l’urgence de me conduire à l’hôpital, en dehors de l’établissement pénitentiaire, surtout que mon estomac vide ne peut pas supporter de médicaments», indique-t-il encore à travers son frère.

Sur ses réseaux sociaux, Abdellatif Ablak explique que le journaliste «défie la direction de la prison de prouver sa version, sachant qu’une caméra de surveillance est installée à la porte de la cellule et qu’elle attestera de la crédibilité de l’ensemble des faits». En réponse, l’établissement a publié un communiqué, mardi, qui fait état d’«allégations fausses avancées par certains médias» ayant cité les proches du détenu.

«Nier l’état de santé déplorable de Rabii Ablak est indigne et injuste», dénonce pour sa part le bureau Afrique du Nord de RSF, pour qui «le journaliste citoyen doit être libéré et soigné le plus rapidement possible». Ces réactions sont publiées deux jours après la tenue d’un rassemblement, lundi à Rabat, où nombre d’associations et de comités de soutien ont appelé à «sauver la vie de Rabii Ablak d’un réel danger de mort».

Ce rassemblement s’est tenu au lendemain de la publication d’une lettre ouverte de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), dans laquelle l’ONG exige une «intervention urgente pour sauver la vie du détenu politique Rabii Ablaq, en grève de la faim depuis plus de 40 jours».

La correspondance a été adressée au ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, au ministre de la Justice, à la présidente du CNDH, au délégué interministériel des droits de l’Homme (DIDH) et au délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).