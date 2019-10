Grâce notamment au Maroc, Lockheed Martin voit «un grand avenir» pour ses F-16

Lockheed Martin, entreprise américaine et mondiale leaders en matière de défense et de sécurité a affirmé mardi que le carnet de commandes de ses avions de combat F-16 Fighting Falcon pourrait plus que tripler compte tenu de la demande des pays du Moyen-Orient et d'Asie.

Selon Kenneth Possenriede, vice-président exécutif et directeur financier de Lockheed Martin, cité par le média Flight Global, le carnet de commandes de 30 avions F-16 devrait encore augmenter d'au moins 60 exemplaires.

«Dans notre plan, nous voyons grâce à des pays comme le Maroc et d'autres pays d'Extrême-Orient qui, globalement, pourraient augmenter notre carnet de commandes de 60 avions supplémentaires, (nous voyons) un grand avenir pour le F-16», a-t-il affirmé.

En juin dernier, le Département d'Etat a pris la décision d'approuver une vente de matériel militaire au Maroc pour un coût estimé à 250,4 millions de dollars, avec Lockheed Martin Corporation comme contractant principal. Un communiqué de la la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) précisait que ce contrat viendra soutenir la flotte marocaine d’avions de combat F-16, conformément à la demande du gouvernement marocain.

En mars 2019, le département d'Etat américain a également approuvé l'éventuelle vente de 25 nouveaux avions de série F-16 Block 72 et de mises à niveau de F-16V pour le Maroc, rappelle Flight Global.