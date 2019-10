Espagne : Arrestation d’un Marocain recherché depuis 2016

La Garde civile espagnole a arrêté à Carthagène un Marocain de 31 ans réclamé par la justice depuis trois ans, indique l’agence Europa Press.

L’intervention de la Garde civile a été initiée en septembre dernier, lorsque celle-ci a constaté, sur la base de plusieurs plaintes, plusieurs vols avec violence perpétrés dans un quartier de Carthagène. Au cours de l’enquête et à titre préventif, une série de dispositifs ont été déployés dans la localité pour empêcher les auteurs de commettre davantage d’actes criminels de ce type.

A la suite des enquêtes menées dans le quartier de La Palma, les pistes ont été orientées vers les habitants de plusieurs domiciles qui étaient apparemment occupés illégalement. Un couple s’était notamment installé dans l’un d’entre eux.

La Garde civile a pu identifier et arrêter le suspect, qui dispose d’un casier judiciaire et fait l’objet d’un mandat d’arrêt émanant d’un tribunal de Carthagène, et d’un mandat d’expulsion du territoire national depuis janvier 2016.