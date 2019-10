Espagne : Les ONG mobilisées après le décès d'une ouvrière marocaine dans un accident

Après le décès d'une ouvrière marocaine, âgée de 39 ans, dans un accident impliquant une machine à emballer d’une entreprise spécialisée dans la production d'agrumes à Fortuna (Murcie), l’heure est à la mobilisation dans les rangs des organisations de défense des droits de l'homme en Espagne. Celles-ci dénoncent, selon le journal El Español, les conditions de travail des Marocains.

Citée par le média espagnol, la présidente de l'Association des travailleurs migrants marocains à Murcie, Sabah Yacoubi, appelle les associations de défense des migrants, les syndicats et les migrants à organiser une manifestation. L’occasion de dénoncer, selon elle, les actions des employeurs, «notamment dans le secteur agricole et les entrepôts qui violent les lois, les mesures de sécurité, les horaires de travail et les droits des travailleurs, en plus des mauvais traitements et du harcèlement des femmes».

«Nous avons enquêté sur la mort de Hind (l’ouvrière marocaine, ndlr). Après l'incident, le directeur a forcé le personnel à continuer de travailler car il y avait un camion qui attendait d'être expédié», a-t-elle affirmé dans une déclaration à El Español.

Pour sa part, l'Union générale des travailleurs espagnols a exhorté le gouvernement régional, l’inspection du travail et de la sécurité sociale à «consacrer plus de ressources, d’0efforts et de vigilance pour appliquer la loi, dans le but de mettre fin à cette hémorragie et éviter que ces drames se répètent».

«Il y a eu de la négligence de la part de l'entreprise et un dysfonctionnement au niveau de la machine. L'accident n'aurait pas eu lieu si la victime avait reçu une formation spéciale», a déclaré l'avocat de la famille de la femme décédée, originaire de la région de Faqih Ben Saleh. «Cela a été confirmé par le mari de la victime, qui a informé que la société n'avait pas effectué de travaux de maintenance sur l'une des machines à l'origine du décès de sa femme.»

La victime, Hind Bekkali est décédée après avoir été «écrasée» par une machine à emballer le 8 octobre. Elle laisse orphelins de mère trois enfants âgés de 16, 12 et 6 ans. Sa dépouille a été rapatriée au Maroc cette semaine pour y être inhumée.