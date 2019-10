Maroc - Etats-Unis : La question du Sahara, grande absente de la 4e session du Dialogue stratégique

Nasser Bourita et Mike Pompeo ont coprésidé, mardi 22 octobre au siège du Département d’Etat à Washington, la 4e session du Dialogue stratégique Maroc - Etats-Unis ; un cadre de partenariat lancé en septembre 2012. Les entretiens ont été sanctionnés par la publication d’un communiqué conjoint. Les deux chefs des diplomaties marocaine et américaine «ont discuté des domaines de la future coopération» entre les deux pays.

A cette occasion, Pompeo «a souligné le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans l’initiation d'un programme de réformes courageuses et de grande portée au cours des deux dernières décennies. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien continu et précieux de Sa Majesté le Roi sur des questions d'intérêt commun telles que la paix au Moyen-Orient, la stabilité et le développement en Afrique ainsi que la sécurité régionale», indique le texte publié par le ministère marocain des Affaires étrangères.

Pompeo et Bourita «ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales, et se sont félicités de la tenue des réunions des groupes de travail dans le cadre du dialogue stratégique au cours de cette année, ce qui a permis d'identifier des opportunités de coopération sur des questions politiques économiques et de sécurité au Maroc et dans la région».

La question du Sahara, la grande absente

Depuis la décision prise en septembre 2018 de relancer le Dialogue stratégique, le Maroc et les Etats-Unis ont tenu le 3 juillet à Washington une réunion du Groupe Sécurité coprésidée par Nathan A. Sales, le coordinateur du contre-terrorisme au sein de l’Administration Trump et Ismail Chekkori, le directeur de la division des Affaires générales au ministère marocain des Affaires étrangères.

Cinq mois auparavant, le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, et le secrétaire d’Etat pour les Affaires africaines, Tibor Nagy, coprésidaient dans la capitale américaine, la première session du Groupe Afrique entrant dans le cadre du Dialogue stratégique.

Rabat et Washington se sont, d’ailleurs, «félicités hier de la tenue des exercices militaires conjoints ‘African Lion’, ‘Lightening Handshake’ et ‘Epic Guardian’, et ont discuté des moyens d'approfondir l'excellente coopération militaire au niveau de la politique stratégique».

L’Iran était également présent au menu des entretiens Pompeo-Bourita. Les deux ministres «ont discuté du danger que représentent l'Iran et ses alliés, ainsi que des efforts conjoints pour lutter contre les tentatives d’expansion de l'influence iranienne dans la région, y compris en Afrique du Nord et de l'Ouest».

Force est de constater que la question du Sahara occidental, sujet hautement prioritaire pour la diplomatie marocaine, n’a pas figuré sur le communiqué conjoint. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l’ONU examine ce mois le conflit avec au programme l'adoption le 30 octobre d'une nouvelle résolution.