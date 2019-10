Marrakech et Ouarzazate, destinations de TV5 Monde pour des documentaires sur le Maroc

Le réalisateur français Eric Bacos a choisi Marrakech et Ouarzazate entre autres pour tourner du 22 au 24 octobre des documentaires sur le Maroc dans le cadre de sa série de documentaires «Horizons-Flavors» produite par Ananda Pictures pour le compte de la chaîne de télévision francophone internationale TV5 Monde.

Le réalisateur Eric Bacos, qui est accompagné par le réalisateur et cameraman Yoann Périé, a choisi plusieurs lieux emblématiques de la cité ocre pour le tournage de son documentaire.

Il s’agit notamment du complexe artisanal, qui regroupe tous les produits phares de la destination, la médina de Marrakech, les foundouks, des restaurants de la place Jemaâ Fna, la Koutoubia, le Jardin Majorelle et la résidence d’artistes Al Maqam à Tahanaout.

L’équipe de tournage a également choisi de visiter la Kasbah Ait Ben Haddou, patrimoine universel de l’UNESCO depuis 1987, et l’oasis de Fint dans la province de Ouarzazate.

Au-delà de la découverte du pays, l’équipe ira à la rencontre d’artisans pour découvrir leur savoir-faire et des personnes qui font vivre leur tradition, que ce soit la musique, la cuisine ou l’art.

Pour rappel, «Horizons-Flavors» met en valeur la richesse, la magie et la beauté de contrées parmi les plus belles et les plus préservées au monde : leurs merveilles naturelles et leurs monuments historiques, leurs richesses artisanales ainsi que leurs paysages étonnants. L’idée de ces documentaires est de voyager intelligemment en allant à la découverte des richesses et de la beauté d’un pays, à travers ses paysages, son patrimoine historique, son style de vie et ses traditions.