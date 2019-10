Le Maroc, plus grand réseau d'établissements d'enseignement espagnols à l'étranger

Le Maroc dispose du plus grand réseau d'établissements d'enseignement espagnols à l'étranger, a indiqué, lundi à Tétouan, le secrétaire d'État espagnol à l'Education et à la formation professionnelle, Alejandro Tiana Ferrer.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement officiel des cours de l’année académique 2019-2020 à l’Institut Del Pilar, M. Ferrer a fait savoir que l'Espagne possède au Maroc le réseau le plus important de centres éducatifs et d’établissements à l’étranger, dont certains ont une longue histoire.

Il s’est également arrêté sur les efforts du ministère espagnol de l'Éducation et de la formation professionnelle dans la poursuite de la modernisation du système éducatif des établissements situés à l'étranger, notamment par la sélection des enseignants les plus qualifiés.

L'Institut Del Pilar de Tétouan, qui fête cette année son 104ème anniversaire, est le seul centre espagnol spécialisé dans la formation professionnelle situé hors du territoire espagnol, a-t-il relevé, soulignant le caractère stratégique du secteur de la formation professionnelle, aussi bien pour le Maroc que pour l'Espagne.

De son côté, M. Belqasmi a exprimé sa satisfaction quant au niveau de la coopération entre le Maroc et l'Espagne, qui a permis de réaliser des résultats remarquables et d'établir un programme d'action important dans le secteur de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

Il a également mis en exergue les relations de longue date entre les deux pays et la coopération dans le secteur de l'éducation, qui a pris un nouvel élan au cours de l'année passée grâce à la mise en place d'un partenariat stratégique entre l'Espagne et le Maroc.

Plus de 4 500 étudiants poursuivent leurs études dans 13 établissements d'enseignement de la mission espagnole au Maroc, qui comptent plus de 350 enseignants, dont des professeurs de langue arabe et de culture marocaine.