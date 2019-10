Le pétrolier espagnol Cepsa débarque au Maroc avec son réseau de stations-service

La compagnie pétrolière espagnole Cepsa débarque au Maroc dans le secteur des stations-service. Objectif : ouvrir 100 stations dans tout le royaume d’ici cinq ans, avec un investissement de 120 millions d’euros, indique l’agence Europa Press.

Le groupe, qui franchit ainsi une nouvelle étape de son développement international, opèrera dans le royaume par le biais d’une joint-venture avec Derhem Holding, à laquelle chacun participe à hauteur de 50%. Derhem Holding apporte son expertise du pays, où elle opère depuis plus de 50 ans. De son côté, Cepsa fournit la marque et le modèle développés en Espagne et au Portugal.

Cet accord inclut également le développement des activités de vente directe auprès d’autres opérateurs, de clients industriels et du secteur public, entre autres. Il est également prévu de construire un terminal de stockage dans le port de Jorf Lasfar, a ajouté la compagnie pétrolière.

Le directeur commercial de Cepsa, Álvaro Díaz Bild, a souligné que le Maroc était «une région clé pour Cepsa» : «Nous sommes présents dans le pays depuis 30 ans et nous attendons avec impatience le nouveau projet d’un expert local, Derhem Holding. La proximité de nos raffineries et notre large expérience nous permettent d’accéder à ce marché en pleine croissance, où nous espérons continuer à augmenter notre activité», a-t-il déclaré.