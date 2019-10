Football : Amine Harit dans le viseur du FC Barcelone ?

La direction sportive du FC Barcelone continue de recueillir des informations sur les jeunes joueurs qui se démarquent dans les principales ligues européennes. Mais le cas d'Amine Harit est particuliers, rapporte le média espagnol Tigo Sports. Samedi après-midi, un responsable du secrétariat sportif de l'équipe s’est déplacé en Allemagne pour suivre le match de l’international marocain.

Pour le média espagnol, le prix d’Amine Harit ne cesse d’augmenter. «A 22 ans, le milieu de terrain offensif polyvalent est devenu le formidable moteur» d'un Schalke qui se confirme en leader de la Bundesliga, précise-t-on. Le début de saison de Harit est spectaculaire battant son record avec quatre buts et deux passes décisives, pour un joueur capable d'occuper n'importe quelle position au milieu du terrain, note-t-on.

Formé à Nantes, le joueur d'origine marocaine a été l'une des recrues les plus prometteuses de Schalke. Si Amine Harit a connu des déboires lors de la saison précédente, cette année, le phénix renaît de ses cendres et son nom est évoqué chez de grands clubs européens pour un possible transfert.