Maroc Telecom : Résultats financiers au vert pour Q3 2019

Au 30 septembre dernier, les réalisations du Groupe Maroc Telecom était en croissance, comme l’indique un communiqué du groupe parvenu à notre rédaction.

Ainsi, Maroc Telecom fait état d’une hausse du parc global du groupe qui atteint près de 68 millions de clients et d’une croissance des revenus du groupe (+0,9% à base comparable) grâce à la Data Mobile.

Le groupe se félicite aussi de la croissance soutenue de l’EBITDA consolidé (+4,9% à base comparable) grâce à la poursuite des efforts d’optimisation des coûts et d’un Résultat Net ajusté Part du Groupe en hausse de 1,3% à base comparable.

Cité par le communiqué, Abdeslam Ahizoune, Président du directoire, affirme que «ces résultats confortent le groupe dans l’atteinte de ses objectifs annuels et confirment la rentabilité et la pertinence de son modèle économique. Opérateur de référence sur l’ensemble de ses marchés, Maroc Telecom continue d’accompagner les changements induits par la transformation digitale en déployant les infrastructures et en étoffant ses offres pour rendre l’innovation technologique accessible au plus grand nombre», conclut-il.

Quant aux perspectives pour l’année 2019, Maroc Telecom s’attend à un chiffre d’affaires stable, un EBITDA stable et des dépenses d'investissement d’environ 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.