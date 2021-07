Histoire : En 1969, le roi Hassan II a envoyé un message à la Lune

Il y a cinquante ans, les deux premiers hommes à se rendre sur la Lune ne sont pas partis les mains vides. Le 20 juillet 1969, ils ont atterri sur le cinquième satellite du système solaire portant, sur eux, un message de plusieurs pays.

En effet, les deux astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong se sont vus confier, outre la collecte de roches lunaires, la mission de laisser une trace de cette visite emblématique de l’humanité sur la surface de ce satellite. Ainsi, Aldrin et Armstrong ont déposé un petit disque portant des messages microscopiquement écrits.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce disque porte les inscriptions de 73 chefs d’Etat de l’époque, y compris le roi Hassan II (1961 – 1999), sous le titre «De la planère Terre». En effet, ces messages ont été destinés à d’éventuels groupes extraterrestres qui pourraient tomber sur cette pièce, laquelle marquerait pour eux le passage des hommes ayant pu marcher sur la Lune.

Un message d’encouragement pour le progrès scientifique

Le message du roi Hassan II est paru dans un communiqué de presse de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), rendu public le 13 juillet 1969. Avec ceux d’autres présidents et rois, ses mots ont salué «le courage» des membres de la mission Apollo 11 ainsi que «la grande fraternité» qui doit lier les êtres humains.

«Le roi Hassan II et le peuple marocain souhaitent se joindre aux autres nations du monde pour saluer le courage des premiers hommes à poser le pied sur la Lune, dans un esprit de paix pour toute l’humanité», lit-on dans le message royal.

«Que cet esprit de paix imprègne la Terre et que l’avancement de la science enrichisse la grande fraternité des hommes.» Extrait du message du roi Hassan II pour la mission Apollo 11

En substance, le message du Maroc envoyé à la Lune rejoint celui d’autres pays qui ont salué l’initiative, notamment deux autres pays arabes comme la Tunisie et le Liban.

Mais comment tous ces messages ont-ils été inscrits dans un disque du même diamètre qu’une petite pièce de 50 centimes ? Selon le communiqué de presse de la NASA, le célèbre collector est fait de silicium, un élément chimique non métallique, «abondamment trouvé dans la nature et largement utilisé dans l’électronique moderne».

Selon la même source, la déclaration du roi Hassan II comme celles des autres chefs d’Etat a été inscrite sur cette pièce, «grâce à un un processus utilisé pour fabriquer des circuits électroniques micro-miniatures». «Chaque message a été réduit 200 fois à une taille plus petite qu’une tête d’épingle et apparaît sur le disque comme un point à peine visible», écrit la NASA.

Bien qu’il s’agisse d’un très petit message, les mots de Hassan II et de ses autres homologues restent «lisibles au microscope», explique le même document, sans pour autant donner plus de détails. Cependant, la NASA souligne que, si «certains [messages des dirigeants] sont écrits à la main, d’autres sont dactylographiés et beaucoup sont transcrits dans les langues officielles des pays».