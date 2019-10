Footballeurs marocains du Monde : Tops et Flops de la semaine

• LES TOPS

Amine Harit meilleur joueur de Bundesliga du mois de septembre

Amine Harit a été élu meilleur joueur de Bundesliga du mois de septembre avec quatre buts et deux passes décisives à son actif. Après une saison 2018-2019 difficile et des problèmes personnels, l'attaquant du Shalke 04 revient de loin.

«La dernière année a été très difficile pour moi et ma famille. J’ai ensuite travaillé dur pendant mon temps libre pour revenir plus fort. J’ai tout donné pour retrouver ma forme actuelle.» Amine Harit - Sky Germany

Premier but de Yunis Abdelhamid avec le Stade de Reims

Pour le compte de la 10è journée de Ligue 1, le Stade de Reims recevait Montpellier. Yunis Abdelhamid est l’unique buteur de la rencontre. Le défenseur Marocain ouvre son compteur et permet ainsi à son équipe de monter sur le podium en se classent 3è avec 17 points.

2' ⚽️ BUUUUUUUUUUUUUUUUUT et quelle entame en fanfare ??!!! Sur le 1er corner rémois, #Abdelhamid s'infiltre entre Mendes et Hilton et place une tête téléguidée !!!! ??#SDRMHSC (1-0) pic.twitter.com/8gS0UE8S7b — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 19, 2019



• LES FLOPS

Hachim Mastour signe... en Série C

Hachim Mastour s’engage avec la Reggina qui est un club de Série C en Italie. Jeune prodige révélé à l’AC Milan, il est aujourd’hui âgé de 21 ans. L’international marocain est passé par Malage CF (Espagne) et le PAS Lamia (Grèce) entre autres. Hachim cherche à se relancer tant bien que mal après un début de carrière tumultueux et une année quasi-blanche en Grèce. À lui de remonter la pente... depuis la Série C italienne.

Mehdi Carcela n'est plus titulaire au Standard de Liège

Titulaire indiscutable la saison passée avec le Standard de Liège, Mehdi Carcela peine à se faire une place cette année. Il a commencé cinq matchs depuis le début du championnat et est entré en cours de jeu sur les autres. Pour la presse et les supporters, Carcela ne s'implique pas assez et gâche son potentiel. Marc Degryse, ancien international Belge et journaliste dans l'émission sportive La Tribune, ne mâche pas ses mots quand il s'agit de l'allier marocain.