Handball-CAN 2020 : Le Maroc dans le groupe D avec l'Algérie, le Congo, le Sénégal et la Zambie

Le Maroc est dans le groupe D avec l'Algérie, le Congo, le Sénégal et la Zambie. / DR

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de handball «CAN/TUNISIE 2020» séniors hommes, effectué samedi soir à Gammarth (banlieue nord de Tunis), a placé le Maroc dans le groupe D aux côtés de l’Algérie, du Congo, du Sénégal et de la Zambie.

L'Egypte, l'un des grands favoris pour le sacre final, évoluera dans le groupe A aux côtés de la RD Congo, la Guinée, et le Kenya.

La Tunisie, tenante du titre et pays organisateur, évoluera dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Cap Vert.

Quant au groupe B, il est constitué de l'Angola, du Gabon, du Nigéria et de la Libye.

L'Afrique sera exceptionnellement représentée par sept équipes en Coupe du monde de handball Egypte 2021, qui se déroulera pour la première fois avec 32 équipes, contre 24 auparavant, a annoncé le président de la Confédération africaine de handball (CAHB), Mansourou Aremou en marge de cette cérémonie de tirage au sort de la CAN 2020 qui sera organisée du 16 au 26 janvier à Tunis.

Dix-sept pays participeront à la 25e édition de la CAN-2020, dont le vainqueur final validera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.