Washington : Le FMI et la Banque mondiale célèbrent l'héritage culturel marocain

De nombreuses facettes de l’héritage culturel millénaire et du développement socio-économique marocains sont mises à l'honneur cette semaine à Washington, à travers deux expositions organisées aux sièges de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), à l'occasion des Assemblées annuelles des deux institutions (14-20 octobre).

Ces expositions s'inscrivent dans le cadre du plan de communication mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances qui sera décliné, au fur et à mesure, durant les deux prochaines années, pour promouvoir le Maroc en tant que pays hôte des Assemblées annuelles de ces deux institutions financières internationales, en octobre 2021.

Inscrite sous le thème «A la découverte du Royaume du Maroc», cette exposition s’étale sur une superficie de 80m2 au siège de la Banque mondiale et de 50m2 au site mitoyen du FMI. Ces stands proposent des faiseurs de thé vert, ainsi qu’une multitude d'objets et de métiers de l’artisanat marocain, notamment la calligraphie, ainsi que des produits cosmétiques et du terroir minutieusement sélectionnés, développés et réalisés par des coopératives nationales.

Les visiteurs des deux stands peuvent ainsi découvrir des présentations et des animations retraçant les différents aspects de l’histoire, de la géographie et des atouts touristiques du Royaume.

L’art culinaire marocain a également connu un large succès, comme en témoigne l’engouement suscité par les journées Maroc dans les espaces de restauration de la Banque mondiale et du FMI et la mobilisation de chefs cuisiniers marocains de renommée internationale.

Selon ses initiateurs, cette manifestation a pour objectif la promotion du Royaume et la mise en exergue des différents aspects de son développement socio-économique tout en valorisant son héritage culturel millénaire et ses atouts touristiques.