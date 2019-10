PLF 2020 : Sur les 23 112 postes budgétaires, 13 104 reviennent à l’Intérieur et l’armée

Le Projet de loi de finances 2020, adopté par le gouvernement El Othmani II lors de sa réunion du 17 octobre, prévoit la création de 23 112 postes budgétaires, soit une baisse de 1 346 par rapport aux 24 458 programmés en 2019.

Une fois de plus, la part du lion revient au ministère de l’Intérieur avec 9 104 postes et à l'Administration nationale (AND) de la défense avec 5 000. Les deux s’accaparant environ 60% de la totalité des postes d’emploi non-contractuels.

L’ordre établi en 2019 est ainsi respecté à une exception près. Cette fois, c’est l’Intérieur qui occupe la première place du podium au lieu de l'AND. Depuis trois ans, les deux départements régaliens tiennent le haut du pavé. Le ministère de la Santé arrive troisième avec 5 000 postes budgétaires. Il est suivi par le ministère de l’Education nationale avec 1 069 postes.