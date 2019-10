Etats-Unis : Une peinture murale d’un artiste marocain pour célébrer le jumelage Chicago-Casablanca

Une nouvelle peinture murale représentant un jeune homme marocain vêtu d’un mélange de vêtements traditionnels marocains et contemporains de Chicago, orne désormais l’école de danse de Columbia, «reliant deux villes sœurs et mélangeant les cultures marocaine et celles de Chicago», indique The Columbia Chronicle.

«L’inspiration vient de la nouvelle génération», a déclaré l’artiste marocain Younes Amriss – connu sous le nom d’artiste Dynam. «Le Maroc est ma première inspiration. [Cette peinture murale] est un mélange de cultures modernes», ajoute-t-il.

L’œuvre est le fruit d’une collaboration entre le Corridor des arts de Wabash, la SDL Casa Events et Animation et Chicago Sister Cities International. Ce projet avait été lancé en 2017 pour célébrer le 35e anniversaire du jumelage Chicago-Casablanca, un programme qui promeut l’éducation interculturelle.

Cet échange de peintures murales a commencé il y a deux ans lorsque Sam Kirk, un artiste de Chicago, s’était rendu à Casablanca en avril 2018, a déclaré Neysa Page-Lieberman, conservatrice en chef du Corridor des arts de Wabash et directrice exécutive du département des espaces d’exposition et de performance à l’école de danse de Columbia. Et d’ajouter : «Quand vous faites venir un artiste marocain et que vous avez son travail ici, c’est une porte ouverte vers l’appréciation des autres cultures.»