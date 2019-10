Sahara occidental : Le Maroc expulse deux activistes danoises de l'ONG Global Action

La police marocaine a expulsé, ce jeudi, deux activistes danois des provinces marocaines du sud, a déclaré à l’agence espagnole EFE l'une des personnes expulsées.

Mille Neumann a expliqué qu'elle et Katinka Klinge Albrectsen étaient arrivées mercredi soir à Agadir par un vol en provenance de Copenhague. Elles ont ensuite pris un bus pour Laâyoune, pour une visite incluant également la ville de Dakhla.

Lorsque le bus est arrivé jeudi matin dans un poste de contrôle situé à environ cinq kilomètres de Laâyoune, la police marocaine a interdit aux deux activistes, membre de l'ONG danoise Global Action, de continuer vers la ville. «Elles ont été forcées de retourner en taxi vers la ville d'Agadir», écrit EFE.

«Ils ont pris nos passeports et nous ont interrogés pendant plus de deux heures sur la raison de notre voyage, notre travail et certaines de nos photos sur Facebook dans les camps de réfugiés sahraouis», a expliqué Mille Neumann. Les deux activistes avaient prévu de se rendre au Sahara et de rencontrer des associations de défense des droits humains.

Le 18 août, les autorités marocaines ont expulsé l'avocate espagnole Cristina Martínez de Laâyoune qui prévoyait d'assister en tant qu'observateur à un procès.

EFE explique que «les expulsions d'avocats et d'activistes européens, favorables à l'indépendance des Sahraouis, sont fréquentes». «Les autorités marocaines justifient ces expulsions par le fait que ces avocats et observateurs internationaux "apportent un agenda hostile à Rabat" et "viennent faire de l'activisme"», conclut l’agence.