Bensalah devient membre de l’Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable

L’ancienne présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Meriem Bensalah Chaqroun a été désignée membre de l’Alliance GISD (Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable) par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.

«Le groupe désigné compte seulement 30 grands patrons venant du monde entier et qui travailleront ensemble durant les deux prochaines années afin d’accélérer l’investissement du secteur privé dans le développement durable, à travers l’implémentation d’initiatives concrètes», indique-t-on dans un communiqué.

La même source indique que l’Alliance GISD fait partie de la stratégie des Nations unies sur le financement du développement durable, pour opérationnaliser et activer les engagements du programme d’action d’Addis-Abeba. Elle compte dans ses rangs les présidents de Allianz SE, de la Bank of America, Citigroup, ICBC, Infosys, Investec, Santander, UBS ainsi que d’autres grandes compagnies internationales.

«Je crois fermement que l’investissement dans le développement durable est crucial pour garantir une croissance économique inclusive, réduire les disparités sociales et régionales, et préserver les ressources naturelles», a déclaré Meriem Bensalah-Chaqroun. «En tant que membres de l’Alliance GISD, nous visons la création d’opportunités d’investissements alignés avec les ODD, et la promotion de produits financiers innovants et accessibles», a-t-elle ajouté.