Indice mondial de la famine : Le Maroc fait mieux dans un continent menacé par la famine

Alors que le monde célèbre, ce mercredi, la Journée mondiale de l’alimentation, l’agence irlandaise d'aide humanitaire Concern Worldwide et l’ONG allemande Welthungerhilfe viennent de publier leur indice mondial de la famine 2019. Un indice qui classe 117 pays dans le monde, dont le Maroc, par rapport au degré de famine.

Ainsi, le royaume se place au 42ème rang, avec 9,4 points sur 100, le meilleur score étant celui le plus proche de zéro. De ce fait, le Maroc figure ainsi dans la catégorie des pays dits de «faible niveau de famine», soit la première catégorie qui regroupe l’ensemble des pays ayant un score de moins de 9,9 points.

Ceux ayant acquis des scores compris entre 10 et 19,9 points figurent dans la catégorie de «niveau de famine modéré», suivis par ceux disposant d’un score de 20 à 34,5 points et qui sont classés dans la catégorie de «niveau de risque grave». Les catégories «niveau inquiétant» (entre 35 et 49,9 points) et «très inquiétant» (plus de 50 points) viennent boucler la boucle.

Le Global Hunger Index (GHI) offre la possibilité de comparer les niveaux de famine dans les pays et les régions et vise à attirer l’attention sur les zones où ce fléau sévit, nécessitant ainsi des efforts supplémentaires pour l’éradiquer.

Une reprise de l’émaciation et du retard de croissance chez les moins de cinq ans

Le classement des pays repose sur quatre indicateurs principaux. Chaque indicateur est évalué en pourcentage et plus le ratio est élevé, plus le pays récoltera un mauvais score. Pour le cas du Maroc, le rapport indique que la proportion de personnes sous-alimentées dans la population représente 3,4%. Un taux ayant baissé depuis 2010, l’année durant laquelle il était de 5,2%. De son côté, le taux de mortalité des moins de cinq ans a également baissé entre 2010 et 2019, passant de 3,2% à 2,3%.

Cependant, toujours pour le cas du Maroc, l’émaciation des enfants de moins de cinq ans tout comme le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, semblent reprendre. Ainsi, la prévalence de l’émaciation des enfants de moins de cinq ans a grimpé de 2,3% en 2010 à 3,4% en 2019, tandis que celle du retard de croissance est passée de 14,9% en 2010 à 16,6% en 2019.

Cela n’a pas, pour autant, empêché le Maroc d’occuper la deuxième place au Maghreb, derrière la Tunisie, qui occupe le 24ème rang mondial avec 6,2 points et la première place en Afrique. Le royaume se place ainsi devant l'Algérie, classée au 47ème rang mondial avec 10,3 points, et la Mauritanie (90ème rang mondial avec 26,7 points). En Afrique, le royaume arrive aussi au deuxième rang, derrière la Tunisie. L’Île Maurice (44e), l’Algérie (47e) et le Ghana (59e) viennent clore le top 5 africain.

Au niveau mondial, ils sont 17 pays, dont la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, le Costa Rica, Cuba, le Koweït et la Turquie à partager la première place du classement, avec des notes de moins de 5.

Les derniers rangs du classement sont occupés par Madagascar (114e place), le Tchad (115e), le Yémen (116e) et la République centrafricaine (117e).