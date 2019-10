Des Marocains arrêtés en Espagne pour escroquerie bancaire sur Internet

La Garde civile a arrêté cette semaine huit personnes qui seraient membres d’un réseau criminel parfaitement structuré, destiné à commettre des escroqueries bancaires sur Internet. Selon le site de la radio espagnole Cope, l'enquête a été ouverte après la dénonciation de plusieurs arnaques présentant des caractéristiques similaires à Barcelone, à Madrid et au Pays basque.

Après les premières recherches, les agents chargés de l'affaire ont pu identifier plusieurs membres de ce réseau criminel, responsables du retrait d'argent frauduleusement obtenu depuis les comptes de leurs victimes. Ces montants ont été ensuite envoyés à des «comptes de certains membres» de l’organisation.

Huit membres ont été identifiés, originaires de Colombie, du Maroc, de République dominicaine, de Roumanie et d'Espagne, qui «avaient des comptes bancaires dans la ville de Vilalba, à partir desquels ils ont effectué des transactions». Selon la Garde civile, ces transactions illégales s'élevaient à environ 100 000 euros.

Les victimes de l'escroquerie ont reçu des courriers électroniques dans lesquels les membres du groupe se faisaient passer pour des entités bancaires pour obtenir, par tromperie, des données de leurs comptes et des codes d'accès. Ils effectuaient ainsi des «transferts non autorisés» pouvant atteindre 15 000 euros.

L’enquête et l’opération lancées par la Garde civile ont permis d’identifier et de détenir ces huit membres du groupe, mais également de récupérer la totalité de l’argent volé qui était dans des enveloppes destinées à être réparties entre les membres du groupe. L'enquête policière est toujours ouverte et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues dans un avenir proche, conclut la Garde civile.