Entrepreneuriat : Béni Mellal accueille un Collège africain pour les doctorants porteurs de projets

Les participants au Collège doctoral africain en entrepreneuriat organisé par l'AUF au Maghreb et l'Université Sultan Moulay Slimane. / Ph. DR

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) au Maghreb et l'Université Sultan Moulay Slimane (Maroc) organisent, depuis le 14 octobre et jusqu’au 18 octobre à Béni Mellal, le Collège doctoral africain en entrepreneuriat.

Il s’agit d’un regroupement de doctorants inscrits en deuxième ou troisième année de thèse dans un établissement membre de l’AUF en Afrique, et porteurs d’un projet de création d’entreprise, explique un communiqué de l’AUF.

Pendant cinq jours, ces doctorants suivent une formation organisée sous forme de conférences plénières, de tables rondes, d’échanges avec des professionnels de l’employabilité et de créateurs d’entreprise. Une phase pratique d’entraînement à la formalisation des projets et à la communication vers les investisseurs complètera ces formations théoriques.

L’encadrement est assuré par des enseignants universitaires en entrepreneuriat, des professionnels de l’emploi (Association nationale de promotion de l’emploi et des compétences – ANAPEC) et des institutions marocaines travaillant dans l’incubation d’entreprises, ainsi que de jeunes créateurs d’entreprises représentés par le Centre des Jeunes dirigeants d’entreprise (CJD), sous forme de retours d’expérience.

Le Collège doctoral africain sur l’entrepreneuriat est centré sur les doctorants, les études de terrain ayant montré que les fourchettes d’âge principales de création des entreprises sont les 25-34 ans, explique-t-on. Et d’ajouter que les projets et candidats les plus prometteurs seront accompagnés dans la poursuite de leur projet.