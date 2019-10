Tanger : Arrestation de trois membres d'un réseau criminel d'escroquerie via internet

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont arrêté, lundi, trois individus, âgés entre 34 et 63 ans, pour leur implication présumée dans un réseau criminel d'arnaque et d'escroquerie via internet et émission de chèques sans provision.

Les trois suspects visaient les citoyens qui mettaient en vente leurs véhicules sur les sites d'annonces électroniques, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), expliquant que les mis en cause entraient en contact, sous de fausses identités, avec leurs victimes, avec qui ils concluaient des actes de vente contre des chèques sans provision.

L'opération de pointage dans la base de données des personnes recherchées a révélé que les individus interpellés font l'objet d'avis de recherche au niveau national pour des affaires d'escroquerie, de vol qualifié et d'émission de chèques sans provision, selon la même source. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.