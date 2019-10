L’histoire de la «carapace» d’acier de Tibherine, le mont jumeau de Toubkal        

Pas très loin du plus haut sommet en Afrique du Nord, un énorme morceau de métal décore le sommet du mont Tibherine depuis près un demi-siècle, transformant le petit jumeau de Toubkal en un géant robot rappelant Star Wars. En réalité, la pièce collée au sommet de Tibherine, dans le Haut Atlas marocain, n’est autre que le moteur d'un vieil avion qui s'y est écrasé en 1969.

Pour les habitants et les guides, le vieux moteur d'avion est un site d'attraction pour les alpinistes qui, sur leur chemin pour gravir le Toubkal, tombent sur un site inhabituel et se demandent comment, après toutes ces années, ces débris sont restés collés au sommet de la montagne.

Malgré la beauté de la scène - une montagne avec un sommet orné d’une carapace d’acier-, il s’agit en fait d’un rappel vivant d’un tragique accident. En fait, ce morceau de métal compliqué appartient à un avion qui s’est écrasé en 1969, tuant huit personnes.

Un moteur et des dérbis d'un Lockheed 749A

L'histoire de cet accident étrange et inhabituelle. En novembre 1969, l’appareil, un Lockheed 749A, décollait de Faro, une municipalité du Portugal, sans jamais pouvoir atterrir.

L’avion devait livrer une cargaison à la République du Biafra, un Etat de l’Afrique de l’Ouest qui existait depuis le 30 mai 1967 jusqu’en janvier 1970, dans la partie sud-est de l’actuel Nigeria. Le vol cargo, transportant des munitions destinées à l’ancienne république africaine, devait faite escale à Sao Tomé-et-Principe, l’Etat insulaire africain proche de l'équateur avant de poursuivre son chemin vers la République du Biafra.

Un Lockheed 749A. / Ph. DR

Cependant, alors qu'il survolait le Maroc, l'équipage signale des problèmes de moteur. Selon plusieurs sources, l'équipage de l'avion «aurait rencontré des problèmes de moteur et aurait informé l'ATC [le contrôle du trafic aérien, ndlr] qu'il souhaitait se diriger vers l'aéroport le plus proche». Mais en tentant cette manœvre, le Lockheed 749A «heurte le mont Tibherine», rappelle Summit Post.

Ainsi, le 28 novembre, l’avion disparait et personne n'en entende plus parler. Quelques jours après la tragédie, «les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues», écrit-on dans Atlas Obscura.

Etonnamment, et presque deux ans après le tragique crash, les restes de l'avion disparu sont enfin découverts. Le 18 juillet 1970, des alpinistes escaladant le mont Toubkal trouvent «des débris sur le versant de la montagne, à une altitude de 3 800 mètres», rapporte Summit Post. Le gouvernement du Biafran révèlé par la suite que «3 des 4 moteurs de l'avion avaient cessé de fonctionner, ce qui a provoqué l'accident».

Des années après l'accident, les restes de cet avion sont toujours là, racontant l'histoire de ce voyage qui n’est jamais arrivé à destination.

Pour découvrir ces pièces dispersées le long des montagnes de l'Atlas, vous devrez suivre des instructions précises. Selon Summit Post, «si vous vous promenez sur la face ouest de la montagne, vous rencontrerez l'hélice de l'avion qui est mise en place pour marquer le sentier». «Outre l'hélice, on rencontre beaucoup plus de pièces lors de la montée de ce côté de la montagne», a conclu la même source.