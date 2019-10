Dopage : L'athlète Mustapha El Aziz sanctionné après un test positif à l'érythropoïétine

L'unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) a rendu son verdict pour le cas de l’athlète marocain Mustapha El Aziz. L’AIU l’a ainsi condamné à une interdiction de courir pendant les prochaines quatre ans, après avoir été contrôlé positif à l'érythropoïétine (EPO).

Le médaillé d’argent a eu un résultat positif au test pour cette hormone de nature glycoprotéique qui entraîne une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang et qui, de facto, est considérée comme une substance dopante. A l’époque, l’athlète marocain participait, en juin, à une course sur route à Karlovac en Croatie en juin et lors d’un autre événement sportif organisé à Langueux en France en août, rapporte le site d’informations Inside the Games.

Mustapha El Aziz a déclaré qu'il «n'avait pas ingéré intentionnellement l'EPO mais n'avait fourni aucune preuve de la manière dont la substance avait pénétré dans son corps», a déclaré l'AIU dans sa décision. Après avoir remporté la course à Karlovac et Langueux, El Aziz sera privé des résultats des deux compétitions sportives, a ajouté la même source.

L’AIU a écrit à l'athlète pour confirmer qu'il était considéré comme ayant reconnu les violations des règles antidopage et qu’il doit accepter les conséquences spécifiées», après que le Marocain ait «omis de répondre aux demandes» de l’organe de l’IAAF.

A rappeler que la meilleure performance d'El Aziz a été celle enregistrée en 2016, lorsqu'il a établi un record marocain pour le semi-marathon à Valence.