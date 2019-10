Espagne : Un Maghrébin assassiné dans une rixe

Un homme d’origine maghrébine d’une trentaine d’années est décédé samedi à Leganés (communauté de Madrid) après avoir reçu cinq coups dans le dos par arme blanche lors d’une bagarre, d’après l’agence de presse EFE. Malgré des tentatives de réanimation par les services de secours dépêchés sur place, l’homme n’a pas pu être sauvé.

Au cours de cette même rixe, un autre homme de 27 ans a été blessé d’un coup de poignard dans la poitrine, ont indiqué à l’agence EFE les services d’urgence de Madrid.

La police nationale a ouvert une enquête sur cette rixe, à laquelle ont participé deux groupes de personnes de plusieurs nationalités.

Des sources proches du dossier ont indiqué à l’agence Europa Press que l’affrontement aurait été causé par une dispute à l’intérieur d’un local situé dans le quartier des bars de La Cubierta, une place de la ville.

L’agence EFE et Europa Press précisent que le conseil municipal de Leganés avait déjà réclamé, l’année dernière, en mars, une réunion avec la délégation gouvernementale à Madrid afin d’analyser les problèmes de cohabitation et de sécurité dans cette même zone, dans le but d’établir des plans de renforcement de la police dans ce secteur de la vie nocturne.