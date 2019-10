Transfert de Younès Belhenda : Le Dynamo Kiev reçoit un demi-million d'euros de bonus

Le club ukrainien Dynamo Kiev a affirmé avoir reçu un demi-million d'euros de bonus en vertu du contrat de transfert de l'international marocain Younès Belhenda au club turc Galatasaray.

L'agence de presse ukrainienne Ukrinform rapporte lundi que le club ukrainien a reçu ce bonus suite aux 75 matchs joués par l'international marocain avec l'équipe turque, selon les clauses du contrat signé entre les deux clubs.

La même source souligne que le milieu de terrain marocain Younès Belhenda, qui évolue actuellement au Galatasaray, continue à générer des gains pour son ancien club Dynamo Kiev.

Le montant du transfert de l'international marocain du Dynamo Kiev à Galatasaray s'est élevé à 8 millions d'euros, tandis que le montant des paiements et des bonus accordés au Dynamo Kiev ont atteint 9,75 millions d'euros.

L'international marocain a disputé six matchs avec Galatasaray, toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit un but et réalisé de nombreuses passes décisives.

Le milieu offensif marocain a joué au Dynamo Kiev de 2013 à 2017. Il a disputé 88 matchs et inscrits 11 buts pour le club, toutes compétitions confondues.