Agression d’une femme voilée par un cadre du RN : Julien Odoul persiste et signe

«Je n’ai aucun regret.» C’est ce qu’a déclaré ce lundi matin sur Europe 1 Julien Odoul, élu du Rassemblement national (RN) qui a demandé, vendredi 11 octobre, à une accompagnatrice d’enfants d’enlever son voile lors d’une séance du Conseil régional de Bourgogne-France-Comté.

«Je n’ai aucun regret d’avoir défendu les valeurs de la République et de la laïcité», a-t-il ainsi déclaré au micro de la radio.

L’échange a été filmé et l’élu a lui-même posté la vidéo, qui a suscité un tollé et fait l’objet de réserves jusque dans son propre camp. Nicolas Bay, eurodéputé RN, a en effet reconnu des propos «inutilement blessants et agressifs» de la part de son camarade.

De son côté, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a déclaré, hier sur BFM TV, que le port du voile «n’est pas quelque chose à encourager». «Ce que ça dit sur la condition féminine n’est pas conforme à nos valeurs», a-t-il ajouté. Il a toutefois critiqué les propos de Julien Odoul : «C’est une situation absurde. Une fois de plus le Rassemblement national joue de manière extrême sur ces questions. C’est bien évidemment à condamner et c’est idiot d'en arriver à ce type de situations. On est de plus en plus dans une situation de confusion alors que ce qu’il faut ce sont des règles de droit à respecter. Là en l’occurrence, ce n’était pas interdit de porter le voile.»

Christian Jacob, président des Républicains, a quant à lui réclamé ce lundi l’interdiction du port du voile lors des sorties scolaires. «Ça me choque qu’on accepte qu’une personne voilée puisse accompagner des enfants en déplacements scolaires parce que, comment expliquer que c’est interdit dans l’enceinte de l’établissement, mais que si on est au contact des enfants en dehors, et toujours dans le cadre scolaire, on l’autorise ?», a-t-il expliqué au micro de France Inter.