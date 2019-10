Après leur saillie raciste, les rédacteurs du Petit Paumé publient des excuses laconiques

Au lendemain d’un week-end d’indignations après la publication de contenus racistes dans l’édition 2020 du guide Le Petit Paumé, édité par des étudiants de l’Ecole de management de Lyon (EM Lyon), les rédacteurs ont publié un communiqué de presse sur leur site. Loin de reconnaître le contenu raciste de propos tels que «fuir une bande de rebeus» ou encore le fait de présenter les Irlandais et les Anglais comme «des roux qui mangent des fish and chips aromatisés à la bière et sortent en titubant à 21h en pleine semaine», l’équipe du magazine évoque le «caractère ambigu» de ces qualificatifs.

Dans la même lignée, le communiqué revendique un ton «au second degré», avec «des situations extrapolées» (sic) susceptibles de «faire l’objet de mésinterprétations» ou de «blesser des personnes, en cas de «maladresse de rédaction».

«Le Petit Paumé n’a pas toujours volonté de représenter une communauté plutôt qu’une autre. Ouvrir le débat ne pas faire du politiquement correct mais polémiquer correctement est un de nos objectifs», expliquent les rédacteurs, en présentant ainsi des excuses à demi-mot, soulignant par ailleurs que les passages incriminés ont été «supprimés de l’ensemble de [leurs] supports numériques», ce qui ne signifie pas le retrait des guides en version papier pour rectification.

Ces explications vagues ont valu aux rédacteurs du Petit Paumé une nouvelle vague d’indignations des utilisateurs sur Twitter : «A défaut d’avoir fait des excuses correctes, j’espère que vous allez faire en sorte de retirer les PP déjà distribués et lancer une réédition. Les actes comptent plus que les intentions», écrit un utilisateur. Et un second de déplorer : «Les gens ne sont pas dupes. Vous étiez racistes hier, vous le restez aujourd’hui. C’est bien dommage.»

Peu avant ce communiqué, le directeur général de l’EM Lyon, Tawhid Chtioui, s’est fendu d’une série de tweets dans lesquels il somme les rédacteurs de présenter des excuses. Le Franco-tunisien y affirme aussi qu’un conseil de discipline sera tenu le plus tôt possible.