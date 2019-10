Paris : Cinq nouvelles interpellations dans le cadre de l’attentat à la préfecture de police

Après l’attaque de la préfecture de police de Paris, le 3 octobre dernier, l’enquête sur les motivations de Mickaël Harpon s’élargit à son entourage. Ce lundi, cinq personnes ont ainsi été interpellées dans le Val-d’Oise, au nord de Paris, indique Le Soir en citant des sources judiciaires qui confirment les informations de RTL.

«Ces arrestations et des perquisitions ont eu lieu à Gonesse, Sarcelles et Le Thillay, selon une des sources proches de l’enquête, une dizaine de jours après l’attentat du 3 octobre à la préfecture de police où Mickaël Harpon a tué quatre collègues avant d’être abattu», indique le site du quotidien belge. Pour le moment, les pistes des investigations tentent de voir si l'auteur a bénéficié ou non de complicité.

«Depuis l’attaque du 3 octobre, qui a fait quatre morts dont trois policiers, aucune revendication n’a été publiée. Une situation qui renforce la thèse d’un passage à l’acte solitaire», explique la même source.