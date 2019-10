Royaume-Uni : La police encourage les femmes musulmanes à signaler les crimes de haine

La police des comtés d’Avon et du Somerset, au Royaume-Uni, a déclaré que les trois quarts des crimes de haine à l’encontre de femmes dans la ville de Bristol au cours des deux dernières années ont été antimusulmans, indique la BBC. «C’est un crime et vous n’avez pas à supporter cela», a déclaré le commissaire de police Andy Bennett.

D’après Aaliyah Hussain, fondatrice de l’organisation We Rise, «toutes les femmes se heurtent à des obstacles» lorsqu’elles dénoncent un crime. Les femmes sont en effet «tellement habituées» à faire l’objet de «maltraitances» qu’elles finissent par considérer ces agressions comme des faits normaux, déplorent Aaliyah Hussain et Andy Bennett.

«Elles normalisent ce comportement parce que cela fait partie de leur vie quotidienne. Je tiens à le dire : la police estime que vous n’avez pas à endosser ce comportement», a déclaré le commissaire. «Il y a parfois une tendance à traiter les femmes musulmanes différemment des autres femmes lorsqu’il s’agit de problématiques relatives au non-signalement des crimes», a ajouté la militante.

Par ailleurs, elle explique : «Plusieurs autorités présument que les femmes musulmanes sont sous le contrôle des hommes et ne sont donc pas en mesure de signaler des crimes, alors qu’en fait, si vous regardez les statistiques plus générales relatives à toutes les violences sexistes, telles que le harcèlement sexuel et les violences conjugales, vous pouvez constater que les taux de signalement sont très faibles.»