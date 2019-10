CAN 2019 : Benatia, Hamdallah, les langues se délient

Que se passe-t-il au sein du Mountakhab ? Les langues semblent se délier une à une. Mehdi Benatia vient de sortir de sa réserve, mais quelques jours avant lui c’était Abderrazak Hamdallah de remettre les pendules à l’heure. Absent des rassemblements de l'équipe nationale depuis son départ précipité avant la dernière CAN, l’attaquant d’Al-Nassr FC (Arabie saoudite a vidé son sac sur les ondes de Radio Mars.

«Hervé Renard est la raison principale de mon départ avant la CAN, avec quelques joueurs qui ne sont que des gamins». C'est sans équivoque que l'attaquant Marocain explique son geste. Alors que la sélection était en concentration à Marrakech, il avait claqué la porte sans aucune explication : «Si j'étais allé en Egypte, je pense que ce serait allé plus loin. J'ai préféré partir pour laisser le groupe tranquille et essayer de faire quelque chose.»

Après le parcours décevant des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodzic débarque au Maroc pour prendre les rênes du Mountakhab. Deux rassemblements ont été organisés ainsi que quatre matchs amicaux mais toujours pas de Hamdallah.

Les deux protagonistes se jettent la pierre par médias interposés sans franchement se parler. Mustapha Hadji, qui fait toujours partie du staff de l'équipe nationale, affirmait avoir appelé Hamdallah mais que ce dernier ne voulait pas venir. Hamdallah, qui n’a reçu aucune convocation, lui répond ainsi :

«Hadji me dit 'Le coach voulait te mettre dans la liste pour les deux amicaux contre la Libye et le Gabon mais tu as pris un jaune en championnat et Vahid n'aime pas les joueurs qui en prennent. Et puis tu n'as pas marqué sur tes deux derniers matchs'. C’est une blague. Je l'ai simplement remercié pour ses conseils.»

Malgré tout, Abderrazak Hamdallah a tourné la page et se dit prêt à revenir : «On vient pour représenter 40 millions de personnes, ce n'est pas un jeu [...] L'équipe nationale appartient aux Marocains et à personne d'autre. Je suis prêt à revenir s'il y a un vrai projet.»