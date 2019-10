Le PPS condamne l’intervention militaire turque en Syrie

Le PPS a rejoint les Etats et organisations internationales condamnant l’intervention militaire de la Turquie contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG).

Le 9 octobre, la Turquie d’Erdogan a lancé une opération baptisée «Source de paix» dans le nord-est de la Syrie avec l’objectif de créer une «zone de sécurité».

Les camarades de Nabil Benabdellah dénoncent l’intervention de l’armée turque en Syrie, la qualifiant d’«agression», d’«invasion» et de «génocide» et du coup la «rejettent catégoriquement».

Elle constitue de «flagrante violation du droit international et crime de guerre qui nécessite le suivi et des sanctions», ajoutent-ils dans un communiqué.

Le PPS appelle la Turquie à «retirer immédiatement ses forces du territoire syrien» et «invite toutes les composantes de la communauté internationale à prendre une position forte et unifiée (…) afin d’imposer la légalité et d’œuvrer pour empêcher la Turquie de poursuivre sa violation et son mépris de la Charte des Nations unies et des principes du droit international», s’indigne le bureau politique du Livre.

La position du PPS est identique à celle exprimée par le conseil exécutif de la Ligue arabe, samedi 12 octobre au Caire.

Par contre, les camarades avaient observé le silence lors de l’intervention de l’armée russe en Syrie. Le PPS était à l’époque membre de la majorité gouvernementale.