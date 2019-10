Depuis Francfort, Akhannouch riposte aux critiques d’El Othmani

On avait l’habitude des relations tendues entre Abdelilah Benkirane et Aziz Akhannouch. Alors même que le PJD et le RNI constituent les deux piliers du nouveau gouvernement, Saad-Eddine El Othmani et son ministre de l’Agriculture ont démarré une passe d’armes entre Bouznika et Francfort.

Temps de lecture: 2'