Maroc : Les transporteurs de marchandises annulent leur sit-in

Les professionnels du transport routier des marchandises ont décidé, samedi, d'annuler leur sit-in de protestation prévu initialement les 14 et 15 octobre.

Cette décision a été prise à l'unanimité lors d'une réunion présidée par le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, en présence des professionnels du transport routier des marchandises au cours de laquelle ont été abordées les différentes contraintes qui entravent leurs activités. Il s'agit de la dernière hausse du prix du gasoil et ses répercussions négatives sur la compétitivité des entreprises du transport, de la problématique du sur-tonnage et des conditions d’accès à la profession, a précisé le ministère dans le procès-verbal de la réunion.

Par la suite, le ministre a présenté des explications sur la mise en œuvre des mesures convenues lors des précédentes rencontres.

Il a été également convenu de tenir une réunion dans les plus brefs délais avec les professionnels sous la supervision du secrétaire général du ministère, en vue d'examiner la décision relative aux conditions d'accès à la profession et la dynamisation de celle portant sur les fiches d'embarquement à partir du 1er janvier 2020, ainsi que le renforcement du contrôle de la surcharge.