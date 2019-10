Agression sexuelle sur mineur au Raja de Casablanca

Cette affaire fait beaucoup de bruit depuis quelques jours. Le 8 octobre, le RCA a reçu un jeune joueur mineur affirmant qu’un encadrant a eu un comportement inapproprié, évoquant une «agression sexuelle». Il faudra attendre cet après-midi pour voir le club prendre position sur cette affaire.

On apprend via un communiqué qui fait suite à une réunion du comité directeur, que l’encadrant soupçonné a été limogé définitivement et avec effet immédiat. La réaction du Raja est logique compte tenu de la gravité des faits. La justice a été informée de cette affaire, afin qu’une enquête soit ouverte.

Le club dit suivre le jeune joueur, notamment sur le plan psychologique, et rester en contact avec sa famille. Aucun nom n’a été révélé, ni même l’âge du jeune garçon.