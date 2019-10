Le debrief du match amical Maroc et la Libye (1-1)

La sélection nationale de football et son homologue libyenne se sont quittées sur un nul (1-1), en match amical disputé vendredi soir au stade d'honneur à Oujda.

Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score sur un but de Jaouad Yameq à la 20è minute de jeu, avant que Sanad El Ouerfelli n'égalise pour les visiteurs à la 42è minute.

«On est déçus de ce résultat, nous voulions vraiment gagner pour faire plaisir au public nombreux du Stade d’Honneur d’Oujda qui nous a beaucoup soutenu, dans une ambiance phénoménale», a déclaré le coach des Lions de l’Atlas lors d’une conférence de presse après le match, ajoutant que «beaucoup de choses restent à améliorer» dans le Onze national.

Le but d’égalisation «bizarre» a changé le cours du match et les Marocains sont tombés dans la précipitation, a-t-il analysé. «Il fallait marquer un deuxième but pour tuer le match, chose que nous n’avons pas su faire».

«J’essaye à chaque match amical de tester de nouveaux joueurs (…), j’essaye des organisations et des plans de jeu différents, mais il faut un peu plus de temps pour améliorer tout cela.» Vahid Halilhodzic

La sélection nationale disputera un deuxième match amical le 15 octobre face au Gabon, au Grand stade de Tanger.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Vahid Halilhodzic aux qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun.

Le Maroc entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.