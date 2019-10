Nasser Zefzafi et cinq détenus accusent «l’Etat marocain de mener une guerre psychologique»

Nasser Zefzafi et cinq autres détenus du Hirak du Rif incarcérés à la prison de Ras Lma à Fès, accusent dans une lettre signée «les différents services de l’Etat» de les «harceler» et pratiquer à leur encontre «la torture et l’intimidation psychologiques».

«Des éléments de la Délégation générale des prisons accompagnés par des services de renseignement ont pénétré le dimanche 6 octobre 2019 notre cellule pour procéder à une inspection minutieuse de toutes nos affaires. L’opération s’est soldée sur la saisie d’aucun objet illicite», affirment-ils en guise de preuve de la campagne d' «intimidation» dont ils se disent «victimes».

Les signataires de la lettre, publiée hier soir par l’ «Association Tafra de solidarité et de fidélité», font état d’une nouvelle inspection menée par les mêmes parties, ce vendredi 11 octobre à 7 heures du matin.

«Ils ont commencé par une fouille corporelle en insistant pour retirer nos sous-vêtements ; mais nous nous sommes opposés.»

Nasser Zefzafi et ses cinq camarades soulignent que ces «pratiques s’inscrivent dans le cadre de la guerre psychologique menée par l’Etat marocain» contre eux. Ils estiment que ces «campagnes d’intimidation» sont la conséquence de leurs décision de «renoncer à la nationalité marocaine et rompre le lien d’allégeance au roi».

La lettre est signée par Samir Aghidh, Mohamed Haki, Nabil Amahjik, Ouassim El Boustani, Zakaria Adhchour et Nasser Zefzafi.