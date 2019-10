Trophée Tilila : La MDJS récompensée pour sa représentation des femmes dans la publicité

La Marocaine des jeux et des sports (MDJS) a remporté, jeudi soir à Casablanca, le premier prix du Trophée Tilila, qui récompense les trois spots publicitaires les plus valorisants de l’image des femmes.

La MDJS a été distinguée pour sa campagne publicitaire «Faire gagner le sport», au cours de la cérémonie d’attribution des prix de la deuxième édition de ce concours, tenu à l’initiative du Comité parité et diversité de la chaîne 2M.

La marque Mio, de l’entreprise Ama Détergent, et la marque Maxis’, de l’entreprise Mutandis, ont, quant à elles, obtenu ex æquo le deuxième prix, indique-t-on dans un communiqué transmis à la MAP.

La cérémonie du Trophée Tilila a également été l’occasion de rendre un hommage spécial à une personnalité ayant contribué dans son travail à valoriser l’image des femmes. Il s’agit de Zakia Tahiri, auteure, productrice et réalisatrice à l’origine de plusieurs long-métrages, téléfilms, séries, documentaires et programmes télévisés, qui a également multiplié les expériences dans le domaine de la publicité.

Le jury de la deuxième édition du Trophée Tilila était composé de Driss El Yazami, militant des droits humains et ancien président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Lemrini, présidente fondatrice de l’Association démocatique des femmes du Maroc (ADFM) et ancienne présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, Leila Slimani, journaliste et écrivaine, Anouar Sabri, président de l’association Les Impériales, Syrine Chérif, experte en communication publicitaire, ainsi que le cinéaste Hicham Lasri.